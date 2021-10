Twitter suspende unas horas cuenta de Eduardo Verástegui luego de postura antivacunas

Eduardo Verástegui, exactor de telenovelas que ha creado polémica en los últimos días por sus opiniones sobre distintos temas, como el derecho de la mujer a abortar, volvió a posicionarse en el centro del escándalo, en esta ocasión porque su cuenta de Twitter fue suspendida temporalmente.

Mediante sus redes sociales, Verástegui informó que su cuenta había sido suspendida aunque no especificó los tuits que fueron eliminados ni la razón por la que ocurrió esto, no obstante, el suceso coincide con el mensaje que publicó recientemente, en el cual externaba que no se iba a vacunar y que no confiaba en todas aquellas personas que se encontraban detrás del desarrollo del biológico contra el coronavirus.

Sin embargo, luego de que su cuenta regresara, Eduardo Verástegui afirmó que no existe la libertad de expresión y cuestionó si las cuentas de Twitter de todos aquellos que lo amenazan y le envían mensajes deseando su muerte también deberían ser suspendidas.

“Pues así las cosas, me suspendieron la cuenta unas horas y Twitter nos obligó a borrar tuits. No hay libertad de expresión. Me pregunto… si denuncio a todos los que me están mandando amenazas y deseos de muerte, ¿también les suspenderán sus cuentas? Lo estoy analizando…”, escribió en dicha red social.

Usuarios y seguidores respondieron la publicación, algunos reiteraron su apoyo, sin embargo, otras personas criticaron su postura y destacaron que no debería influir en las decisiones de los demás.

Uno de los posicionamientos en contra fue el del también actor Mauricio Martínez, quien afirmó que el incitar a las personas a no vacunarse, no significa libertad de expresión; y que haga plegarias a Dios por todos aquellos que le envían amenazas.

“Incitar a tus seguidores a no vacunarse NO ES LIBERTAD DE EXPRESIÓN. Que bueno que le bloquearon la cuenta aunque sea unas horas. Celebro que te hicieran borrar esos tuits tan irresponsables. Y sobre quienes te envían esas amenazas, denúncialos o reza por ellos”, dijo Martínez.

Otros comentarios fueron: “Yo siempre te apoyo, pero no en el caso de las vacunas, respeto que no te quieras vacunar, aunque no me parece correcto porque estamos en una situación que nos involucra a todos y todos deberíamos vacunarnos por amor y respeto a los demás, solo que si no lo haces, no lo publiques”; “Así son las cosas cuando defiendes la Verdad. ¡No te detengas Eduardo! Dios y la Virgen te aman y están contigo. Si abres cuentas en otras redes, avísanos por favor”; “¡Ay Dios! Leer comentarios como ‘alarmas a la gente’, ‘desinformas’, ‘no obedeces al Papa’, POR DIOS, ¡YA SOMOS ADULTOS! Y cada quien es libre de expresar lo que piensa. Que a muchos les guste seguir en todo a los de arriba sin ver consecuencias, pues allá ellos”; “No les gusta que haya gente despierta, si alguien se atreve a contradecir la ‘información oficial’, lo censuran. Te felicito, pues eres de las pocas personas públicas que se atreven a hablar con la verdad”.

Al igual que Paty Navidad, Eduardo Verástegui se posicionó en contra de las vacunas anticovid y pidió a todos estar alertas y vigilantes ante la situación

“No me he ba-kunado ni me voy a ba-kunar. No confío en las personas que están detrás de las vacunas… Sobrios, alertas y vigilantes. #EfectosSecundarios”, afirmó.

No es la primera vez que Eduardo Verástegui provoca controversias en temas como el aborto, los derechos de las mujeres y ser antivacunas, pues el pasado 8 de septiembre lamentó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de considerar inconstitucional la penalización del aborto, un fallo que ha resultado ser histórico tanto para jueces como feministas que sigue abriendo los caminos a más cambios legales en esa dirección.

Verástegui expresó a través de diversos mensajes en sus redes sociales su molestia ante esta decisión y desató una ola de críticas y memes en su contra, debido a que resaltó que tanto el sismo de magnitud 7.1 en escala Richter registrado este 7 de septiembre, y que tuvo su epicentro en Acapulco, Guerrero, como las tormentas ocurridas en diversos estados, se presentaron por la despenalización del aborto.

También aseveró que esta acción representa un mensaje irresponsable con el que miles de bebés mexicanos han sido “condenados a muerte”, con lo que este Gobierno deja un “legado sangriento”.

