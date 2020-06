Twitch suspende la cuenta de Trump y Reddit prohíbe a su comunidad de seguidores

La plataforma de transmisión Twitch suspendió este lunes la cuenta del presidente de EE.UU., Donald Trump, mientras que el sitio Reddit cerró el mayor grupo de apoyo al mandatario norteamericano.

De acuerdo con Twitch, las publicaciones del inquilino de la Casa Blanca violaron su política de incitación al odio. En particular, la plataforma eliminó numerosas publicaciones antiguas del presidente, incluida una retransmisión de un mitin, durante el cual Trump afirmó que muchos inmigrantes ilegales son lo “peor” que México tiene para ofrecer.

“Como cualquier otra persona, los políticos en Twitch deben cumplir con nuestros Términos de Servicio y Pautas de la Comunidad. No hacemos excepciones para el contenido político o de interés periodístico, y tomaremos medidas sobre el contenido que se nos informe que viole nuestras reglas”, señaló al portal The Verge un portavoz de la plataforma.

La cuenta de Trump en Twitch, lanzada el pasado octubre, fue utilizada para transmitir eventos de su campaña y mítines.

Entre tanto, el subreddit llamado r/The_Donald, que también fue cerrado este lunes, era la comunidad más popular dedicada a los partidarios del presidente e incluía a más de 790.000 usuarios.

Reddit acusó al grupo de atacar y acosar a las personas y violar constantemente sus reglas de conducta. “Reddit es un lugar para la comunidad y la pertenencia, no para atacar a las personas”, declaró Steve Huffman, director ejecutivo de la compañía, recoge el periódico The New York Times.