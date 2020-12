Twitch podría banear a ‘streamers’ si no cumplen reglas de vestimenta

La comunidad al rededor de los videojuegos se ha vuelto súper diversa gracias al internet, pues gracias a él existen influencers llamados streamers, se trata de personas que juegan en vivo mientras responden a comentarios de sus seguidores, y han ganado mucha popularidad en el segmento. Por ello han crecido plataformas como Twitch, que se ha convertido en una de las favoritas para los streamers.

Ahora, Twitch ha implementado cambios en sus políticas comunitarias en el rubro referente a contenido Desnudez, pornografía y otro contenido sexual, en busca de que la plataforma no sea usada para “agresiones o explotación sexual”.

Mencionan que, saben, algunos tipos de desnudez o contenido sexual son utilizados con fines artísticos, periodísticos e incluso científicos, educativos y académicos, por lo que irán desarrollando mecanismos que ayuden a identificarlos y permitirlos. Por el momento, aquí te contamos cómo deben ser las reglas de Twitch.

¿Cómo deben ser los contenidos de Twitch?

En un primer punto, los contenidos deben no ser utilizados para agresiones o cualquier tipo de explotación sexual, lo que incluye que no puede haber:

Acoso o agresión sexual

Desnudez, ni personas realizando actos sexuales

Contenido sugerente o explícito

Chantajes o extorsiones para conseguir contenido sexual

Servicios sexuales

Cualquier tipo de agresión o explotación contra menores o que impulse pedofilia

El nuevo ‘código de vestimenta’ en Twitch

En busca de que los contenidos sean mejores para todo tipo de públicos, señalas cómo debes ser la vestimenta de los usuarios, y deben cumplir con los siguientes puntos:

No aparecer total ni parcialmente desnudos

No mostrar genitales ni nalgas

No pueden quedar marcados sus genitales en la ropa aún cubiertos

No puede haber menores de edad parcial ni totalmente desnudos

Las personas género femenino deben cubrirse los pezones

No mostrar la parte inferior del pecho

El escote puede mostrarse mientras se cumpla la cobertura

Cubrir el área entre la cadera y la parte inferior de la pelvis y las nalgas

Las coberturas no pueden ser transparentes en esas áreas

Hay excepciones según contenidos son:

Emisión IRL (personas en segundo plano en trasmisiones fuera de casa)

Piscinas, playas, conciertos y festivales

Body Art

Transiciones de contexto

Personas amamantando

Cabe destacar que en el apartado Contenido sexualmente sugerente promueven, entre otros puntos que el contenido no se puede enfocar en pechos, nalgas o región pélvica; no puede haber caricias a estas partes; no pueden haber comportamientos o actividades fetichistas; tampoco haber bailes eróticos o sexualmente explícitos; o mostrar bailes como pole dance con encuadres sexualmente sugerentes.

Fuente: SDP