Turista cae a un canal de Venecia al seguir las indicaciones de Google Maps

Una turista polaca tuvo un incidente mientras paseaba por la ciudad italiana de Venecia, famosa por sus numerosos canales.

Según se ve en un video que ella misma subió a redes sociales, la mujer cayó al agua tras seguir una ruta elaborada por Google Maps.

Luego de levantarse, se mostró en cámara curando algunos rasguños que le quedaron en las piernas. «Cuando Google Maps te dice ‘sigue derecho (recto)’, pero estas en Venecia», escribió sobre las imágenes.

octubre 14, 2025 6:47 am

