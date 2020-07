Tres presos salvan la vida a un guardia tras sufrir un ataque cardíaco y perder el conocimiento en EE.UU.

Tres reos de una prisión en el condado de Gwinnett (Georgia, EE.UU.) fueron aclamados como “héroes” tras ayudar a un guardia de su cárcel, que sufrió un ataque cardíaco y perdió el conocimiento, informan medios locales, citando una publicación de la Policía local en Facebook.

Uno de los prisioneros, Mitchell Smalls, relató que notó que el agente Warren Hobbs se sentía mal y, cuando este cayó al suelo sufriendo una herida en su cabeza, empezó a gritar y golpear la puerta para avisar a otros. Momentos después, todo el bloque, con más de 60 prisioneros, empezó a hacer lo mismo.

El ruido fue presuntamente lo que despertó al guardia. “Pensó inmediatamente que un recluso necesitaba ayuda y de alguna manera logró ponerse de pie y pulsó el panel de control para abrir las puertas”, reza el comunicado de los uniformados.

Three inmates at a jail in Gwinnett County, Georgia helped out a deputy who lost consciousness while working his shift. pic.twitter.com/LcsF83Ekae

