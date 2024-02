Transmiten las primeras imágenes desde el punto más al sur de la Luna jamás explorado

El módulo de alunizaje Odysseus, desarrollado por la empresa estadounidense espacial Intuitive Machines, transmitió sus primeras fotos de la superficie de la Luna desde un punto meridional del satélite, el más cercano al polo sur nunca antes alcanzado por otros vehículos espaciales.

Images from NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter Camera team confirmed Odysseus completed its landing at 80.13°S and 1.44°E at a 2579 m elevation. After traveling more than 600,000 miles, Odysseus landed within 1.5 km of its intended Malapert A landing site, using a contingent… pic.twitter.com/CaMSSO4Gfb

