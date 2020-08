Tipos de personas tóxicas que debes alejar de tu vida si quieres ser feliz

Existen varios tipos de personas tóxicas que podrían estar en nuestra vida, quienes con sus actitudes nocivas nos afectan en el día a día con sus constantes reproches y actitudes pesimistas que harán que en momentos difíciles en lugar de poder superarlas con facilidad, se conviertan en un obstáculo más.

En pocas palabras esto puede provocar que nos vengamos abajo y dejar de sentirnos bien, incluso con nosotros mismos. Encontrarse con este tipo de personas que sólo desprecian los aspectos positivos de los demás que sólo tratan de hacer que todos los demás se sientan al igual que ellos.

Aquí te hablamos de algunos tipos de personas tóxicas para que puedas alejarte de ellas:

El aprovechado

Existen varios tipo de personas aprovechadas, los más comunes son manipuladores y los que quieren dar lástima, los primeros son aquellos que se benefician de su estatus social o habilidades para hacerte sentir inferior por lo que adoptan una actitud dominante para conseguir lo que quieran.

Mientras que, las personas tóxicas que quieren dar lástima, lo que buscan es despertar toda tu empatía para que te impliques en sus problemas o te sientas con la obligación de ayudarlos que implica un constante y agotador compromiso constante.

El irresponsable

Es una persona incapaz de reconocer sus errores y que deposita la culpa y responsabilidades en los demás, que llega a influir de forma negativa en su entorno y no sólo hace eso, sino que en algún momento se convierte a los otros en sus víctimas, por lo que es importante evitar caer en su chantaje o asumir cargas innecesarias.

El que no sale de su zona de confort

Este tipo de personas que le temen a todo y buscan que tú también sientas miedo de vivir experiencias distintas a lo cotidiano. No obstante, que ellos decidan esto no justifica que los demás se vean coaccionados a imitarle o a copiar su ejemplo, por lo que es importante identificarlos y no dejarse influenciar con sus actitudes.

Señala los defectos de los demás

Todos tenemos defectos y conocernos nos ayuda a tener un buen estímulo para superarlos y mejorar, pero no es lo mismo cuando recibimos una crítica constructiva que recibir comentarios hostiles y basados en nuestras debilidades, pues puede hacer que nuestra autoestima se vea deteriorada o en algunos casos extremos, anulada.

El flojo

Dicen que la pereza es una “enfermedad” que se contagia, es por eso que en ocasiones la motivación con la que funcionamos se ve disminuida debido a las personas a nuestro alrededor y que al mismo tiempo prolongan nuestros planes y propósitos que afectan nuestro estado de ánimo.

