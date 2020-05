TikTok, ¿una nueva herramienta para el comercio electrónico?

Cuando empezó la cuarentena, muchos pensaban que su atención se iba a ir hacia Instagram o Facebook como herramientas para pasar el tiempo libre, sin embargo, de la nada surgió una nueva plataforma: TikTok.

Aunque la misma no haya nacido durante la pandemia sino hace ya varios años, no fue sino hasta hace algunos meses que buena parte de la población global comenzó a prestarle atención. Y, como suele ocurrir con estas plataformas, ya son muchos los que comienzan a verla como una herramienta ideal para el desarrollo de iniciativas comerciales.

TikTok como herramienta de comercio

Si bien TikTok es una plataforma relativamente joven, la realidad es que su potencial para los negocios ya comenzó a ponerse a prueba, con la empresa realizando alianzas comerciales para determinar qué beneficios pueden extraerse de una estrategia de ventas dentro de la red.

Levi’s fue una de las primeras marcas en colocar un botón de compra directa y, según reportes iniciales, habría duplicado las visitas de sus productos en su sitio web en tan solo unos cuantos días.

Del mismo modo, la plataforma activó recientemente la función “Small Gestures“, alianzas comerciales mediante las cuales usuarios pueden hacerse regalos digitales como suscripciones a servicios de Adobe, Pandora, Skillshare, entre muchos otros. No se descarta que más adelante incluso puedan comercializarse bienes.

¿Cómo conseguir seguidores en TikTok?

Ante esta situación, muchos ya sienten interés por saber cómo conseguir seguidores en TikTok y, aunque la respuesta no es tan directa como puede pensarse, la realidad es que no es tan distinta a la que se ha seguido en otras redes sociales como pueden serlo Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter, etc.

Algunos de los consejos que podemos encontrar al investigar fuentes de consulta digitales pueden incluir:

Definir y profesionalizar nuestro perfil con imágenes y descripciones de calidad, enlaces, datos de valor, entre otros. Generar contenido de calidad que no se limite a copiar lo que hacen otros, sino a tratar de imponer nuevas tendencias. A pesar de esto, no debemos dejar de lado tendencias como los “challenges” o eventos similares que puedan presentarse en la red. Es importante ser activo, organizado (con publicaciones estables, planificadas, y en los horarios de mayor tráfico), e interactivo con el público. Compartir el contenido en otras plataformas sociales. Realizar esfuerzos para trabajar con otros creadores de contenido.

Alcanzar el éxito en la plataforma lógicamente requerirá esfuerzo, dedicación, preparación y algo de suerte, sin embargo, estos tips pueden ayudarte a salirte de la media sin tener conocimientos demasiado profundos en marketing digital.

Trabajando desde casa

Durante la pandemia, muchas personas han podido dedicarse a trabajos alternativos o a sus pasiones gracias a un mayor tiempo libre. Es por eso que hemos podido presenciar como miles de emprendedores en todo el mundo han potenciado sus estrategias de generación de contenido para redes sociales, especialmente en TikTok, Instagram y Facebook.

Si tú también te encuentras trabajando desde casa en la generación del contenido para tus cuentas de negocios en RRSS, entonces es importante que desarrolles rutinas de trabajo que te permitan optimizar el uso del tiempo, como puede serlo la eliminación de distracciones, mejorar la comunicación con tus compañeros, determinar qué actividades son urgentes y cuáles pueden delegarse o eliminarse, entre muchas otras.

El viaje de TikTok apenas comienza, y no será hasta dentro de algunos años que podamos ver realmente con qué potencial de negocios cuenta la plataforma, sin embargo, si lo que hemos visto en los últimos meses es un indicio de lo que vendrá, podemos estar frente a un fenómeno muy similar al de Facebook e Instagram.