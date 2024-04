TikTok suspende su app que paga por ver vídeos

TikTok ha decidido suspender Lite, su app que pagaba por ver vídeos o recomendar usuarios y que había lanzado como prueba en España y Francia. Este lunes la Comisión Europea amenazó con bloquearla si TikTok no daba garantías de que los menores no accedieran ni se convirtiera en adictiva. La decisión no tiene efecto inmediato entre quienes ya se la habían descargado y dado de alta en el servicio de recompensas: durante unos días más estará activa y podrán canjear el dinero durante un mes.

La suspensión es de momento por 60 días, pero TikTok no descarta que se alargue mientras siguen las conversaciones con la Comisión Europea. Fuentes de la compañía dicen que su decisión es “voluntaria” para “abordar las preocupaciones que ha planteado” su nuevo servicio: “TikTok siempre busca colaborar de manera constructiva con la Comisión Europea, así como otros reguladores. Por ello, suspenderemos voluntariamente las funciones de Recompensas en TikTok Lite mientras abordamos las preocupaciones que han planteado”.

La Comisión había dado de plazo hasta ayer 24 de abril para aportar argumentos. Si TikTok no cumplía Bruselas podía empezar a imponer multas puntuales o periódicas o directamente de suspender la aplicación. “Sospechamos que la función TikTok Lite es tóxica y adictiva, en particular para los niños”, declaró el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton. “A menos que TikTok proporcione pruebas convincentes de seguridad (lo que no ha hecho hasta ahora), estamos dispuestos a activar medidas provisionales de la Ley de Servicios Digitales, incluida la suspensión del ‘programa de recompensas’ TikTok Lite”, añadió.

TikTok parece protegerse temporalmente antes de que Bruselas active las sanciones. A la compañía se le une esta frente con otro mucho mayor en EE UU: el presidente, Joe Biden, ha firmado una ley que da nueve meses a la compañía china ByteDance, propietaria de TikTok, para que la venda o sea prohibida en el país. Los temores principales en EE UU es que el gobierno chino influya a través de la app a los 170 millones de usuarios estadounidenses o que Beijing se haga con datos personales que no obtendría de otra manera.

La app desplegada solo en España y Francia, TikTok Lite, da “puntos” por iniciar sesión cada día, ver vídeos y recomendar la aplicación a otros usuarios. La intención de TikTok es que pueda reunirse como mucho 1 euro diario, que podría regalarse a creadores o canjear por vales regalo de Amazon y otras plataformas. El objetivo de TikTok con Lite es, según la compañía, acelerar su crecimiento entre usuarios adultos, el punto flaco de su audiencia.

La Comisión, sin embargo, cree que no se ha evaluado suficientemente los riesgos y le preocupa “en particular los relacionados con el efecto adictivo de las plataformas” y en especial es más “preocupante para los niños, dada la supuesta ausencia de mecanismos eficaces de verificación de la edad en TikTok”. Aunque la compañía diga que el objetivo son los adultos, el control de edad para usar TikTok es, como en otras plataformas, eludible. Para acabar obteniendo el dinero del programa de recompensas, TikTok Lite sí exige una tarjeta bancaria, un vídeo para poder identificar la edad del usuario por su cara o un documento de identidad.