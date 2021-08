TikTok prohíbe el popular ‘reto de las cajas de leche’ ante el gran número de personas que han sufrido graves lesiones al intentarlo

Durante las últimas semanas, un nuevo desafío viral conocido como el ‘reto de la caja de leche’ (‘milk crate challenge’, en inglés) ha causado preocupación ante la gran cantidad de personas que han sufrido graves lesiones al intentar cumplirlo, por lo que TikTok lo ha prohibido y ha eliminado de su plataforma todos los videos relacionados.

El popular reto consiste en acomodar varias cajas de leche plásticas en forma de pirámide para que se formen escalones, e intentar llegar hasta la cima por un lado y descender por el otro. Por lo general, entre más alta sea la estructura, más reacciones y comentarios reciben las publicaciones.

Nah Lmaooo Where Are These Milk Crates Coming From? Honestly 😭😭😭😭😭😭😭 #MilkCrateChallenge #Funny #MilkCrate #ImGoingDown pic.twitter.com/96mBofqCT0

— Yesssterday (@Yesssterday) August 21, 2021