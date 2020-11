TikTok amplía sus funciones de control parental

Este año ha sido diferente en muchos aspectos. Por lo mismo, muchos hábitos y costumbres se han modificado. Por ejemplo, ahora, debido al distanciamiento social, mucha gente ha encontrado en medios virtuales el ambiente adecuado para mantenerse en contacto, no solo con familia y amigos, sino con el mundo en general. Las redes sociales y otras plataformas digitales se han convertido en un lugar de encuentro, de diversión, de entretenimiento, de relajación y de muchas otras cosas.

TikTok es una red social de videos en formato corto. Se ha vuelto popular entre adolescentes y personas jóvenes en su mayoría. Por lo mismo, la plataforma se ha preocupado de mantener un ambiente seguro y amigable para los menores de edad que conforman su audiencia.

En abril pasado lanzaron Family Pairing. La cual, le permite a los padres y adolescentes personalizar su configuración de seguridad con base en necesidades individuales; no todos necesitan de los mismos ajustes. Family Pairing “mejora el conjunto de herramientas de seguridad y complementa el trabajo para brindar un mayor acceso a las funciones del producto”.

Es decir, es una colección de ajustes hechos para “brindar a los padres una mejor capacidad para guiar la experiencia en línea de sus hijos adolescentes y, al mismo tiempo, darles tiempo para educarlos sobre la seguridad en línea”.

En ese momento, la plataforma explicó que Family Pairing permitiría a las madres y padres vincular su cuenta de TikTok a la de sus hijos para habilitar una variedad de configuraciones de contenido y privacidad.

Hace un par de días, el 17 de noviembre para ser exactos, la red social anunció la ampliación de esta función a fin de “brindar a los padres una mayor supervisión y, a las familias, un conjunto de herramientas más sólido para crear la experiencia de TikTok adecuada para ellos”.

Debido a que cada familia es diferente, las necesidades son distintas. Hay adolescentes y personas menores de edad que pueden necesitar más supervisión y otros que no. Los padres y tutores pueden decidir utilizar Family Pairing tal vez por un tiempo limitado o pueden optar por permanecer conectados a la cuenta de sus hijos por más tiempo. Esta herramienta podría permitir a las familias “a tener conversaciones más amplias sobre la seguridad digital”.

¿Qué puedo hacer con Family Pairing?

Los padres, madres y tutores pueden guiar la experiencia de navegación de sus hijos con los siguientes controles:

Con la función de Búsqueda, tendrán la opción de decidir si le permitirán a sus hijos buscar contenido, usuarios, hashtags o sonidos. Además, con la gestión del tiempo de pantalla podrán establecer y decidir cuánto tiempo podrán pasar en Tiktok. Además, con el modo restringido pueden limitar la aparición de contenido que podría no ser apropiado para ciertas audiencias en la For You Page del perfil de los menores.

Ahora, integra nuevas funciones para ayudar a la experiencia de padres e hijos en la plataforma.

Las novedades incluyen la opción de comentarios, donde los padres podrán decidir quién puede comentar los videos de los menores (todos, amigos, nadie). Con la opción de Discoverability, tendrán oportunidad de decidir si la cuenta de sus adolescentes es privada o pública.

Es sabido que, TikTok permite ver los videos a los que los usuarios les han dado like (siempre que esta opción esté activada). Este es otro ajuste permitido por Family Pairing: los jefes de familia podrán decidir si otros tiktokers pueden ver la lista de videos que le han gustado a los menores del hogar.

También se incluye la gestión de mensajes directos. Es decir, ahora los padres de familia podrán restringir quién puede enviar mensajes a su hijo; incluso permite desactivar la mensajería directa por completo.

Si bien TikTok ahora le permite a los jefes del hogar tener control sobre los mensajes que reciben sus hijos, la plataforma ya contaba con políticas y controles al respecto. Por ejemplo, según lo que explica la red social, los mensajes directos se deshabilitan automáticamente para los menores de 16 años; solo los followers aprobados pueden mensajear entre ellos; y no se pueden enviar imágenes y videos de este modo.

Aunado a esto, en Estados Unidos se encuentra disponible la opción de TikTok For Younger Users (TikTok para usuarios jóvenes), una experiencia limitada de la aplicación que cuenta con “protecciones adicionales de seguridad y privacidad diseñadas específicamente para una audiencia menor de 13 años”.

Por: El Universal