The Weeknd escribirá y estelarizará The Idol, nueva serie de HBO

Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, llevará sus luces cegadoras al mundo de las impecables producciones de HBO. Según reportes recientes, el artista ganador del Grammy trabajará codo a codo con la prestigiosa cadena para erigir la venidera serie dramática The Idol. El canadiense fungirá no sólo como productor ejecutivo, sino además como coguionista. Y no conforme con eso, ¡también será un estelar!

De acuerdo a Deadline, The Idol es un proyecto seriado nacido de la mente de Sam Levinson —también creador de Euphoria— en complicidad con The Weeknd y Reza Fahim, quien a la fecha es un productor asociado al célebre cantante. Ellos tres acompañarán al showrunner Joseph Epstein en la producción ejecutiva del programa.

«[The Idol] sigue a una cantante pop que comienza un romance con un enigmático propietario de un club de Los Ángeles, quien resulta ser el líder de un culto secreto», escribe Deadline a modo de sinopsis.

Hasta ahora, no queda claro si The Weeknd interpretará al susodicho propietario del club, aunque indudablemente consiste en un papel que sería muy interesante verlo interpretar. A fin de cuentas, se plantea como un personaje siniestro y que permitiría al músico explorar lugares oscuros del mundo underground en California. Cabe agregar que ningún otro actor o actriz ha sido anunciado dentro del elenco.

Esta venidera serie de HBO será coescrita por The Weeknd, Mary Laws y Joseph Epstein (vía). Se desconoce todavía qué personalidad o personalidades están contempladas para la silla de dirección.

Fuente:CinePremiere