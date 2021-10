Texto antiguo sugiere que marineros ya sabían de América antes de la llegada de Colón

El estudio de un antiguo escrito sugiere que marineros de la ciudad italiana de Génova ya conocían de la existencia de América 150 años antes del famoso “descubrimiento” de Cristóbal Colón.

En el texto titulado Cronica universalis, descubierto en 2013, se hace mención a una tierra llamada Marckalada, ubicada al oeste de Groenlandia. Dicho documento lleva la firma monje milanés Galvaneus Flamma, que vivió de 1283 a 1345, recoge un artículo publicado en la revista científica Terrae Incognitae por el experto de literatura medieval y profesor de la Universidad de Milán, Paolo Chiesa.

!!! Marckalada/America: "The Cronica universalis by the Milanese friar Galvaneus Flamma (it. Galvano Fiamma, d.c. 1345) contains an astonishing reference to a terra que dicitur #Marckalada, situated west from Greenland…" #TerraeIncognitaehttps://t.co/yfe5ib6zj0

— Martin Rychlík (@martinrychlik) October 11, 2021