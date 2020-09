Tesla sufre una interrupción total de la red que impide a los propietarios acceder a sus vehículos y a la ‘app’

Los propietarios de Tesla en EE.UU. y en Europa no han podido acceder a sus vehículos ni a la aplicación de la compañía aproximadamente desde las 15:00 (GMT) de este miércoles debido a una interrupción de la red de la empresa.

Según varias fuentes, el problema podría haber sido causado por un ‘hackeo’ del sistema o por una interrupción interna de su interfaz de programación de aplicaciones (API).

Por otra parte, unas fuentes familiarizadas con el asunto afirmaron a Electrek que los sistemas internos de Tesla “están inexplicablemente inactivos y el personal no puede procesar entregas y pedidos”.

Breaking: Tesla is currently having a complete network outage. Internal systems are down according to sources. On the customer side, I can't connect to any of my cars and website is not working. What about you? pic.twitter.com/fbj3s4SJC8

— Fred Lambert (@FredericLambert) September 23, 2020