Tesla creará un robot humanoide para ayudar a los conductores en “tareas peligrosas y repetitivas”

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, anunció este jueves que el próximo año la empresa planea lanzar un robot humanoide llamado Tesla Bot que funcionará con la misma inteligencia artificial (IA) utilizada por sus vehículos eléctricos.

Join us to build the future of AI → https://t.co/Gdd4MNet6q pic.twitter.com/86cXMVnJ59

— Tesla (@Tesla) August 20, 2021