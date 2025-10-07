Tesla acaba de presentar versiones más baratas del Model 3 y Model Y: llegan en plena ofensiva de los eléctricos chinos

Tesla ha presentado en Estados Unidos las nuevas versiones “Standard” de sus dos modelos más populares: el Model 3 y el Model Y. Son las versiones más asequibles de la gama y llegan en un momento en que la marca busca reforzar su posición ante la presión de los competidores. Aunque los nuevos modelos ya tienen precios y ventanas de entrega en el mercado estadounidense, en Europa —incluida España— todavía no hay confirmación sobre su disponibilidad ni sobre cuánto costarán si finalmente llegan al viejo continente.

En Estados Unidos, el configurador muestra el Model 3 Standard RWD a 36.990 dólares y el Model Y Standard RWD a 39.990 dólares (importes base). Las primeras entregas entre diciembre y enero para el Model 3 y entre noviembre y diciembre para el Model Y. Frente a las versiones Premium, la rebaja ronda los 5.000 dólares.

Europa mira a Tesla, pero las nuevas versiones aún no llegan

Por ahora, el movimiento de Tesla no tiene reflejo en el configurador europeo. En España, se muestra el Model 3 de tracción trasera en 39.990 euros al contado y el Model Y de tracción trasera en 44.990 euros, sin la denominación “Standard” ni ajustes visibles de equipamiento. La información de ficha conserva autonomías y prestaciones conocidas. A día de hoy, el Viejo Continente sigue con la oferta anterior.

Tesla no ha rediseñado los vehículos desde cero: ambos Standard adoptan techo metálico en lugar del cristal tintado y mantienen el mismo diseño exterior. En el Model Y se aprecia además un cambio en la iluminación frontal, que pasa de la barra luminosa continua de los acabados superiores a dos ópticas independientes. La estructura y la carrocería son idénticas a las de los Model 3 y Model Y actuales, de modo que la reducción de costes se apoya en ajustes de materiales y en la eliminación de algunos elementos de confort y personalización.

En prestaciones, las diferencias con la versión inmediatamente superior son claras y están reflejadas en las tablas del configurador. El Model 3 Standard completa el 0–60 mph en 5,8 segundos, frente a los 4,9 segundos del Premium RWD. En el caso del Model Y, el Standard necesita 6,8 segundos, mientras que el Premium RWD baja a 5,4 segundos.

Tesla Model 3 Standard

Más allá del ajuste de precio, Tesla insiste en que las versiones Standard ofrecen el mismo ecosistema digital que los modelos más caros. Incorporan una pantalla de 15,4 pulgadas con acceso a Tesla Theater y Tesla Arcade, modos de confort como Sentry, Dog y Camp, planificación de rutas y control del vehículo desde la app. Los asientos delanteros son calefactables y combinan textil y cuero vegano, con volante calefactable. Tesla también ha destacado la presencia de Grok AI.

Los nuevos Model 3 y Model Y Standard mantienen la pantalla central de 15,4 pulgadas

De acuerdo con los datos publicados por Tesla, la autonomía declarada para los Model 3 y Model Y Standard alcanza las 321 millas, equivalentes a unos 517 kilómetros, por debajo de las 357 millas (574 km) del Model Y Premium RWD y las 363 millas (584 km) del Model 3 Premium RWD. No se detallan las baterías utilizadas ni los motores exactos, pero la compañía describe ambos modelos como “extremadamente eficientes”. Tesla no ha ofrecido de momento cifras adaptadas al ciclo europeo WLTP.

Tesla Model Y Standard

El lanzamiento de los nuevos Model 3 y Model Y Standard llega en un mercado estadounidense cada vez más competitivo, donde los eléctricos ya no son un territorio exclusivo de Tesla. Marcas como BYD, Hyundai, Nissan o General Motors han ampliado su catálogo con modelos más asequibles y autonomías comparables. En Europa la presión también se nota: los fabricantes chinos ganan presencia y los grupos tradicionales ajustan precios y estrategias para no perder terreno.

Como decimos, en Europa sigue sin haber confirmación sobre la llegada de los Model 3 y Model Y Standard. Tesla no ha comunicado fechas, precios ni detalles sobre si estos vehículos mantendrán la misma denominación que en Estados Unidos o si sustituirán a las versiones actuales de tracción trasera. Hasta que se anuncien novedades, el catálogo disponible en España y en el resto del continente sigue siendo el mismo que antes del lanzamiento.