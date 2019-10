“Tenemos que comer bebés”: Propone para detener el cambio climático

En los últimos meses el tema del cambio climático se ha mantenido constantemente en la mente de una buena parte de la población mundial y de ello se habla en absolutamente cualquier lugar: las oficinas, las comidas familiares, las sesiones legislativas y hasta las reuniones vecinales.

La mayoría de las opiniones que se vierten al respecto son plausibles y respetables, pero hay algunas que dan mucho de qué hablar por basarse en posturas extremistas e incluso violentas, como la que hizo una mujer en la más reciente reunión de congresista neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez.

Al evento con la política acudieron vecinos de la localidad interesados en poner sobre la mesa asuntos que consideran urgente para mejorar el lugar en donde viven. Fue en una de estas oportunidades que una mujer tomó la palabra para hablar sobre el medio ambiente, pero su propuesta causó asombro en todo el público, pues considera que la única solución al problema es “comer bebés”.

“No tenemos suficiente tiempo”, continuó la entusiasta con voz alarmista y bastante alterada que recordó al hombre que sugirió comer carne humana para evitar problemas de abastecimiento de alimento y, al mismo tiempo reducir las emisiones de CO2; aunque esa propuesta ya era controvertida, ella fue más al afirmar que no sería suficiente alimentarse de cadáveres.

One of Ocasio-Cortez's constituents loses her mind over climate change during AOC's townhall, claims we only have a few months left: "We got to start eating babies! We don't have enough time! … We have to get rid of the babies! … We need to eat the babies!" pic.twitter.com/uVmOnboluI