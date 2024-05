Telescopio Euclid capta cinco sorprendentes objetos astronómicos

La Agencia Espacial Europea (ESA) publicó nuevas imágenes de galaxias y fenómenos celestes, que fueron obtenidas por los instrumentos científicos a bordo del telescopio espacial Euclid.

De acuerdo con AFP, se trata del segundo conjunto de imágenes que divulga la ESA desde que lanzó el Euclid en julio del año pasado, con el propósito de estudiar la materia y energía oscura del universo.

🆕 Euclid has delivered yet again…

Today, we release five never-before-seen, stunning images of galaxies and celestial phenomena provided by our Euclid telescope. They reveal an abundance of new science enabling scientists to hunt for rogue planets, use lensed galaxies to… pic.twitter.com/0gt60eBvQb

— European Space Agency (@esa) May 23, 2024