Tatooine existe: Descubrieron tres planetas similares a la Tierra orbitando dos soles muy cercanos

La icónica escena de Luke Skywalker contemplando la doble puesta de sol en el planeta donde fue criado, Tatooine, es una de las imágenes más indelebles de la ciencia ficción. Ahora, gracias al Telescopio Espacial TESS de la NASA, creemos que hay tres planetas similares a Tatooine a 72 años luz de la Tierra.

Un sistema único. Se llama TOI-2267 y desafía lo que creíamos saber sobre cómo se forman los planetas. Según una investigación publicada en Astronomy & Astrophysics, este sistema estelar binario alberga tres planetas de un tamaño similar a la Tierra. Pero lo que lo hace extraordinario no es que pueda tener atardeceres de dos soles, sino su arquitectura compacta.

Dos soles muy cercanos. TOI-2267 está formado por dos estrellas enanas M (M5V y M6V) que orbitan muy cerca la una de la otra, a una distancia de solo 8 unidades astronómicas. Por ponerlo en contexto, en nuestro sistema solar, Saturno orbita a 9,5 unidades astronómicas del Sol.

Hasta ahora, los modelos teóricos sugerían que un entorno binario tan cercano era demasiado caótico y gravitacionalmente inestable para permitir que los planetas se formen y mantengan órbitas estables. TOI-2267 demuestra que estábamos equivocados.

Cómo funciona. El análisis del sistema, en el que tuvo una importante participación el Instituto de Astrofísica de Andalucía, revela que los tres planetas no pueden estar orbitando la misma estrella, ya que el sistema sería inestable.

La configuración más plausible, y la que entusiasma a los científicos, es que dos de los planetas orbitan la estrella principal (TOI-2267A), mientras que el tercer candidato orbita a la estrella compañera (TOI-2267B). Esto convierte a TOI-2267 en el primer sistema binario conocido que alberga planetas en tránsito alrededor de ambas de sus estrellas.

El siguiente paso. Después de descubrir el sistema con el telescopio espacial TESS y realizar observaciones de seguimiento con el observatorio SPECULOOS, desde Chile y Tenerife, y el telescopio TRAPPIST, siguiente paso será utilizar instrumentos más potentes, como el Telescopio Espacial James Webb para intentar medir las masas, densidades e incluso analizar las posibles atmósferas de estos mundos.

Este sistema no solo demuestra que Tatooine existe, sino que el universo es capaz de formar planetas en los lugares más extremos e inesperados que podamos imaginar.