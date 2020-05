Tachan de racista un anuncio de Volkswagen, la empresa lo elimina y se disculpa

Volkswagen ofreció disculpas por haber publicado un anuncio con contenido racista en su cuenta oficial de Instagram, informa Deutsche Welle.

La automotriz alemana tuvo que retirar de las redes sociales un video de 10 segundos, donde se podía ver un auto nuevo de la marca aparcado y una enorme mano blanca empujando a un hombre negro, hasta que lo saca de cuadro, metiéndolo en un restaurante llamado ‘Petit Colon’, que significa pequeño colono o colonizador.

Además, los usuarios prestaron atención al final de la publicidad, donde aparecía la frase “der neue Golf” (‘el nuevo Golf’, en alemán), cuyas letras se hacían visibles gradualmente hasta que en un momento se podía leer la palabra ‘neger’ (que es un término despectivo y discriminatorio para llamar a alguien ‘negro’ en alemán), aunque con letras desordenadas.

In der neuen #VW-Werbung wird rein zufällig ein schwarzer Mann von einer weißen Hand hin und her geschubst und anschließend in ein Haus mit der Überschrift „petit colon“ geschnipst. Die ersten eingegeben Buchstaben ergeben das N-Wort. Ich könnte kotzen. pic.twitter.com/XnqSM41IIQ

— Felix Edeha (@FelixEd93) May 19, 2020