Sujetos acosan y piden sexo a cambio del pago de la renta durante la pandemia en EU

El sexo como forma de pago para cubrir la renta de viviendas en Estados Unidos e Inglaterra en los últimos años se ha vuelto una práctica cada vez más común; sin embargo, se ha incrementado considerablemente a causa de la crisis por la pandemia de COVID-19. Esto conforme a un artículo publicado por la agencia de noticias Reuters.

De acuerdo con una encuesta realizada por la Alianza Nacional de la Vivienda Justa (NFHA, por su sigla en inglés), retomada por Reuters, se encontró que de 100 grupos de vivienda justa en Estados Unidos, un 13 por ciento ha notado un incremento en los casos de acoso sexual durante el confinamiento.

Una mujer a la que el propietario amenazó con desalojar declaró en el sitio de la NFHA que si no accedía a sostener relaciones sexuales con él, la correría.

“Si no tenía sexo con él, me iba a echar”, dijo. “Como madre soltera, no tenía opción. No quería perder mi vivienda”, agregó.

Además, organizaciones de beneficencia han denunciado una creciente tendencia hacia el sexo por alquiler. Anuncios en Internet que ofrecen alojamiento gratuito a cambio de favores sexuales cada vez son más comunes a raíz del brote del SARS-CoV-2.

Ello obedece a que, debido a la pandemia, miles de personas quedaron desempleadas o sus ingresos se vieron mermados, lo que provocó que no pudieran pagar la renta de los apartamentos que habitan.

En algunos países de América y Europa autoridades han implementado apoyos en efectivo para las personas, así como el congelamiento de las rentas y prohibiciones de desalojos, para coadyuvar a personas que se han visto afectadas económicamente por la cuarentena.

