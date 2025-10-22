Sujeto empuja a un perro y el dueño del can le responde con un golpe en el rostro

En un complejo residencial de Vietnam, un pequeño perro se acercó a un niño, lo que provocó que su padre empujara al animal con el pie.

En respuesta, el dueño del perro golpeó al hombre en el rostro. Posteriormente, el agresor se disculpó por los hechos.

octubre 22, 2025

