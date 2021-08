SpaceX publica las primeras imágenes del Starship Super Heavy, su cohete más grande y potente

SpaceX ha publicado este lunes las primeras imágenes de su nave reutilizable Starship y el avance del ensamblaje de su sistema propulsor Super Heavy, que próximamente protagonizarán un primer vuelo orbital de prueba.

Tanto la compañía como su fundador, Elon Musk, compartieron una serie de fotografías que muestran completado el montaje de los 29 motores Raptor que impulsarán a su cohete más grande y potente hasta la fecha. “Instalando motores propulsores Starship para el primer vuelo orbital”, tuiteó Musk.

29 Raptor engines and 4 grid fins have been installed on Super Heavy ahead of first orbital flight pic.twitter.com/XHkCZ9VYK4

— SpaceX (@SpaceX) August 3, 2021