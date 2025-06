Sorprenden a un elefante mientras “roba” galletas y huevos de una tienda en Tailandia

Un elefante fue capturado por las cámaras mientras ‘robaba’ galletas de arroz y huevos en una tienda de conveniencia ubicada en la población de Pak Chong, en el sureste de Tailandia.

El paquidermo, conocido por los locales como Plai Biang Lek, entró al establecimiento, engulló los bocadillos y salió tranquilamente.

Aunque los encuentros entre elefantes y humanos no son infrecuentes en ese país asiático, rara vez se aventuran esos mamíferos a entrar en los comercios.

You Won’t See This Every Day!!

An Elephant in Thailand wandered out of its reserve and raided a convenience store and started eating snacks!

The Elephant, known as Plai Biang Lek, has become a well-known figure in the area due to his forays into human settlements.

Full story:

