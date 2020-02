Sony abre inesperadamente una página oficial para Play Station 5 y despierta rumores

Sony acaba de abrir la página oficial de PlayStation 5, sin haberla anunciado previamente, lo que lleva a creer que la compañía tiene planeado un gran anuncio. El lanzamiento de la consola de nueva generación está previsto a fines de diciembre de 2020.

El sitio web no tiene mucha información, solamente comenta un avance en el estado de PlayStation 5: “Ya hemos comenzado a compartir algunas de las increíbles características que disfrutarás con PlayStation 5, pero aún no estamos listos para develar todo lo que la próxima generación de PlayStation tiene para ofrecer”, indica la página e invita a registrarse para recibir las próximas noticias.

En cuanto al precio de la consola, el director financiero de Sony, Hiroki Totoki, expresó anteriormente que aún no se encuentra definido, ya que depende de varios factores.

“Lo que todavía no está muy claro o visible es porque estamos compitiendo en un espacio, por lo que que es muy difícil comentar algo del precio en este momento. Y dependiendo de ese nivel de precio, tendremos que determinar la promoción que vamos al llevar a cabo y cuántos gastos estamos preparados para pagar”, declaró en entrevista a VCG.

Fuente: RT