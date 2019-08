Sonarse muy fuerte la nariz puede provocar derrames cerebrales, advierte estudio

Comerse las uñas, tronarse los dedos, quitarse la cutícula de las uñas, son cosas que hace la mayoría de la gente sin preocupación, pero que de acuerdo con diversos estudios puede derivar en problemas serios. No obstante, si de cosas graves hablamos, un reciente estudio advierte que sonarse muy fuerte la nariz puede causarnos la muerte.



Sonarse la nariz puede ser peligroso PublicDomainPictures / Pixabay

Hábitos que consideramos inofensivos pueden provocar derrames cerebrales

Así como se lee. De acuerdo con un estudio publicado por The National Institute of Health, en Estados Unidos, las personas deberían corregir ese ruidoso hábito, no porque sea considerado de mal gusto, sino porque el esfuerzo empleado podría causar el rompimiento de un vaso sanguíneo en la cabeza y por ende, un derrame cerebral.

Pero no sólo el impetuoso esfuerzo por limpiarse la nariz provocaría dicha lesión. El estudio refiere que también al hacer ejercicio se puede generar tanta presión en la cabeza que sin saberlo, uno mismo provoque la interrupción de la irrigación sanguínea.



El ejercicio que implica mucho esfuerzo también es peligroso Pexels / Pixabay

Otra posible causa de derrame cerebral es contener la respiraciónpor mucho tiempo, ya que cuando una persona reduce sus niveles de oxígeno, obliga a su cuerpo a realizar un esfuerzo de más, lo que podría reventar alguna vena.Recomendamos:

Además de ser un hábito que afecta los pulmones, provoca cáncer, daña el medio ambiente, entre otras cosas, fumar también puede provocar ataques cerebrovasculares, debido a los químicos del tabaco que son veneno puro para las arterias y las obstruye.

Síntomas de un derrame cerebral



De acuerdo con la Clínica Mayo, algunos síntomas del derrame cerebral incluyen:

Afectaciones musculares como dificultad para caminar, inestabilidad, músculos rígidos, parálisis y problemas de coordinación.

Visión borrosa, doble o pérdida total y repentina de la vista en uno o los dos ojos.

Dificultad en el habla

Aturdimiento, fatiga o vértigo

Sensación de hormigueo o reducción del tacto

Confusión, dolor de cabeza o movimiento ocular involuntario y rápido.

Para evitar este tipo de padecimientos, los especialistas recomiendan practicar ejercicio moderadamente y con asesoramiento profesional, además de consumir una dieta balanceada, reducida en grasas.

Fuente: SDP Noticias