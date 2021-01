Sobreviviente del holocausto se recupera del coronavirus a sus 97 años

Su historia se dio a conocer a través de Twitter, después de que su bisnieto, usuario @DovForman, publicará una foto de ella, en donde explicó que Lily Ebert es una sobreviviente de Auschwitz y que recientemente se había recuperado del Covid-19.

“Mi bisabuela de 97 años, Lily Ebert, sobreviviente de Auschwitz, acaba de recuperarse del Covid-19. Hoy dio su primera caminata en un mes después de recuperarse milagrosamente” se lee en la publicación.

My 97-Year-old Great Grandma, Lily Ebert BEM – Auschwitz Survivor, has just recovered from Covid- 19.

Today she went on her first walk in a month after making a miraculous recovery.

❤️💪A fighter and survivor💪❤️ pic.twitter.com/1iuHkvjqIf

— Dov Forman (@DovForman) January 21, 2021