SN2016aps, la supernova que supera en brillo y magnitud a todas las registradas anteriormente

na supernova al menos dos veces más brillante con más energía y seguramente mucho más masiva que cualquier otra encontrada ha sido identificada por un equipo internacional de astrónomos, según un estudio que publica hoy Nature Astronomy.

Las mediciones realizadas por un equipo internacional señalan que la masa de esta supernova era entre 50 y 100 veces mayor que nuestro Sol, mientras que normalmente estas tienen entre ocho y 15 masas solares.

Los autores creen que la supenova llamada SN2016aps puede ser un ejemplo de una supernova extraordinariamente rara de “inestabilidad de pareja pulsátil”, posiblemente formada por dos estrellas masivas que se fusionaron antes de la explosión, señala un comunicado de la Universidad de Birmingham (Reino Unido).

Ese tipo de eventos, hasta ahora, sólo existen en teoría y nunca han sido confirmados a través de las observaciones astronómicas.

El autor principal del estudio Matt Nicholl de la Universidad de Birmingham explicó que una supernova se puede medir usando dos escalas: La energía total de explosión y la cantidad de energía emitida que puede observarse como luz o como radiación.

“En SN2016aps descubrimos que la radiación fue cinco más que la energía total de la explosión de una superonva de tamaño medio. Esta es la luz más grande nunca vista emitida por una supernova”, señaló.

Para tener esa cantidad de brillo, la explosión tiene que haber sido mucho más energética de lo habitual.

Examinando el espectro de luz, el equipo fue capaz de demostrar que la explosión fue impulsada por una colisión entre la supernova y una enorme capa de gas, derramada por la estrella en los años anteriores a su explosión.

A superlative supernova: SN2016aps is the most energetic supernova registered, emitting the most light, and possibly from the highest mass star seen to go bang. Nicholl et al.: https://t.co/xxbcGeUlR6 pic.twitter.com/jWGeJ6xDv7

— Nature Astronomy (@NatureAstronomy) April 13, 2020