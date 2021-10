Simulan la vida en Marte en un cráter del desierto israelí del Néguev

Este lunes se inició la fase de aislamiento de la 13ª Misión Análoga a Marte del Foro Espacial Austriaco (OeWF), emprendida en conjunto con la Agencia Espacial de Israel, en la que seis personas, simulando ser astronautas, vivirán y trabajarán en un hábitat especialmente desarrollado en el desierto del Néguev, en Israel, con miras a preparar una exploración tripulada al Planeta Rojo.

What’s it like to live and work in #Mars? Check out the international analog mission that starts today in Ramon Crater 🇮🇱 ⬇️🧑‍🚀🚀🟠 @oewf @ILSpaceAgency @DMarsAnalog pic.twitter.com/Trw92AdEf2

