“Siento que casi me mata. La pasé muy mal”: J Balvin relata cómo sufrió por el coronavirus

Este jueves se llevaron a cabo los Premios Juventud 2020. En dicha ceremonia J Balvin confesó que se está recuperando de la COVID-19, una enfermedad que le “ha dado muy duro” y por la que envió un mensaje de alerta a quienes dudan de la veracidad del virus.

El artista nacido en Medellín, Colombia, relató durante la transmisión de los Premios Juventud 2020 su experiencia al contraer la enfermedad.

“Más allá de cualquier otra cosa, el virus es real. A mí la verdad sí siento que casi me mata. La pasé muy mal: fiebre de 40, escalofríos, la pérdida del olfato, la pérdida del aire, la baja de oxígeno, la pérdida del gusto”.

En un mensaje grabado desde su casa en su ciudad natal, uno de los máximos exponente del reggaetón comunicó sobre su padecimiento y cómo lo ha enfrentado. El anuncio lo hizo al recibir uno de los galardones que le otorgaron, cuando aprovechó para revelar los “días difíciles” y “muy complicados” que ha tenido desde que conoció su diagnóstico.

“Me siento muy agradecido. En este momento a duras penas estoy saliendo de la COVID-19. Han sido días muy difíciles y complicados. A veces uno piensa que no le va a tocar, pero a mí me tocó. Y me tocó bien duro”, comentó el artista durante la transmisión.

También aprovechó para mandar un mensaje a todos los jóvenes que no creen en el virus y les pidió ser un poco más responsables, así como evitar salir si no es necesario.

“Envío un mensaje a todos los que me siguen y a toda la juventud. Que se cuiden, que no se piensen que esto es un chiste. El virus como tal sí existe, y es muy peligroso”, agregó Balvin haciendo alusión a las muchas teorías que aseguran que el COVID-19 no existe y es una manipulación de los gobiernos.

“Pero hay algunos que sé que son privilegiados y que están solamente de rumba en rumba viéndose y sintiéndose inmortales, y este combo, que está entre los 15 y 40 (años), creemos que nada nos pasa, que creemos que no es más que una simple gripa, y a más de uno de esos ‘inmortales’ esa simple gripa les ha quitado la vida”.

-Con información de Vanguardia