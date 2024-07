Se viraliza video de una niña de 4 años jugando con crías de cocodrilo

Se viralizó un video la semana pasada, en el que aparece una niña tailandesa de 4 años jugando con decenas de crías de cocodrilo, en las redes sociales, que ha dejado atónitos a muchos internautas, informan medios locales.

In the video that went viral earlier this week, the girl showed no fear of the reptiles as she chased them around and picked them up while swimming in the tub.https://t.co/pY8rIWJ8ZZhttps://t.co/pY8rIWJ8ZZ

— The Star (@staronline) July 11, 2024