Se filtra posible fecha de presentación definitiva del PlayStation 5

Los meses siguen su curso y, para desgracia de los jugadores, Sony todavía no define la fecha de presentación de la PlayStation 5. La nueva consola tiene pendiente revelar su diseño, precio y primeros juegos, pues Microsoft se ha adelantado en una estrategia casi impecable de comunicación. Han surgido demasiados reportes sobre el calendario de anuncios de la empresa japonesa, pero ninguno provenía de una fuente tan confiable como la de hoy.

En VentureBeat señalan que el primer gran evento de la PlayStation 5 tendrá lugar durante los primeros días de junio. De hecho, Jeff Grubb, periodista del citado medio, mencionó en su cuenta de Twitter que Sony celebrará un nuevo State of PlayStation el próximo 4 de junio. Cabe señalar que Grubb tiene un buen historial anticipando anuncios en la industria de los videojuegos. A principios de año, por ejemplo, aseguró que Nintendo celebraría un nuevo Direct el 13 de febrero, y así fue.

Sin embargo, el periodista también indica que, de acuerdo a sus fuentes, la conferencia de junio estará enfocada en presentar “muchos” juegos, tanto exclusivos como Third-Party. No se atreve a afirmar si por fin conoceremos el diseño final de la PlayStation 5 y su enigmático precio. Independientemente de si ocurre o no el 4 de junio, es casi un hecho que el próximo State of Play está programado entre las primeras dos semanas del siguiente mes.

Asimismo, la fuente indica que Sony planea otra conferencia digital en agosto. Es decir, la empresa aprovecharía el verano para mostrar todas sus cartas. No se excluye la idea de que el blog oficial de PlayStation se siga usando para revelar noticias importantes, tal y como sucedió con el DualSense el pasado abril. No obstante, este tipo de anuncios, al igual que el del nuevo mando, serían una completa sorpresa para la audiencia. Parece que la inesperada revelación del control fue todo un éxito para los de Japón.

Curiosamente, el único gran anuncio que hemos tenido sobre la PlayStation 5 no fue obra de Sony, sino de Epic Games. Los también responsables de Fortnite revelaron el Unreal Engine 5, su motor gráfico para la nueva generación de videojuegos. Su demo técnica corre en la PS5, aunque también tendrá soporte para PC, Nintendo Switch, dispositivos móviles y, desde luego, la Xbox Series X. Sobre esta última, Microsoft igualmente prepara nuevas conferencias; aparentemente la próxima tendrá lugar en la segunda semana de junio.

Fuente: Vanguardia