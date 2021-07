Se compra una casa a los 19 años, haciendo videos de “apuntes bonitos”

Karla Canseco, una joven de 19 años, compartió en redes sociales uno de sus más grandes logros: a su corta edad había logrado comprarse una casa ella sola.

La buena noticia de Karla Canseco hizo que la bombarderan con preguntas sobre cómo logró comprarse su casaantes de los 20 años, cuando eso es casi imposible para muchos.

La respuesta de la joven dejó impresionados a todos, revelando que pudo comprarse su casa haciendo videos de “apuntes bonitos”, pues es una youtuber.

La mañana del 2 de julio, Karla Canseco anunció al mundo su más grande logro a la fecha: la compra de su casa. En su publicación agregó un par de fotos de su nueva vivienda.

Casi cuatro horas después de su publicación, la joven de 19 años hizo un nuevo posteo, expresando su sorpresa por las reacciones que generó su anuncio:

“Esto se salió de control jaja, primero muchas gracias por sus buenos deseos 😊 Respuestas a preguntas que me están haciendo: Sí, estoy estudiando 🙂 dos carreras: Comunicación y Derecho y no, mis papás no me compraron la casa jajaja”@KARLASNOTESS