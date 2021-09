Science SARU anuncia The Heike Story, la nueva serie de Naoko Yamada

El estudio Science SARU (Keep Your Hands Off Eizouken!) anunció la producción de La historia de Heike (The Heike Story), la nueva serie de la aclamada directora Naoko Yamada (Una voz silenciosa). El proyecto está inspirado en la traducción de Hideo Furukawa del clásico de la literatura japonesa Heike Monogatari.

Funimation dio a conocer que transmitirá la serie durante la temporada de otoño de 2021, mucho antes de su emisión en la televisión japonesa en enero de 2022. En su blog, la plataforma informó que la fecha de lanzamiento será el próximo 15 de septiembre, aunque no se confirmó si esa será la misma fecha de estreno para Latinoamérica.

Esta producción reúne a Naoko Yamada con su guionista de cabecera Reiko Yoshida (K-On!; Tamako Market; Una voz silenciosa; Liz and the Blu Bird) y el compositor Kensuke Ushio (Una voz silenciosa; Liz and the Blu Bird).

Otros integrantes destacados del staff incluyen a la mangaka Fumiko Takano (Kiiroi Hon) como responsable de los diseños de personajes, con Takashi Kojima (Ride Your Wave) a cargo de adaptarlos para animación. Tomotaka Kubo (El cuento de la princesa Kaguya) funge como director de arte; Ken Hashimoto (Perfect Blue) realiza del diseño de color; y Kazuto Izumita (Great Pretender) es el director de fotografía. Yoshihiko Sata es acreditado como supervisor histórico y Yukihiro Gotō supervisa las interpretaciones con el instrumento biwa.

El reparto multiestelar será encabezado por Aoi Yūki (Biwa), Takahiro Sakurai (Taira no Shigemori), Saori Hayami (Taira no Tokuko) y Tesshō Genda (Taira no Kiyomori). Otros miembros del elenco serán Kikuko Inoue, Miyu Irino, Yumiko Kobayashi, Nobuhiko Okamoto, Natsuki Hanae, Ayumu Murase, Kōtarō Nishiyama, Nobuyuki Hiyama, Subaru Kimura, Yū Miyazaki, Inori Minase, Tomokazu Sugita y Yuuki Kaji.

Fuente: CinePremiere