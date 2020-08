Salen a la luz imágenes de Bill Clinton siendo masajeado por una supuesta víctima sexual de Jeffrey Epstein

El tabloide británico Daily Mail publicó este martes imágenes exclusivas que muestran al expresidente estadounidense Bill Clinton recibiendo un masaje de Chauntae Davies, una supuesta víctima del fallecido depredador sexual Jeffrey Epstein.

Según el diario, la escena tuvo lugar después de que el exmandatario se quejara de rigidez en el cuello después de haberse quedado dormido en el avión privado de Epstein, ‘Lolita Express’, en el cual realizó un viaje humanitario a África en 2002.

EXCLUSIVE: 'Would you mind giving it a crack?' Clinton leans back and smiles while receiving neck massage from Epstein victim https://t.co/wtWwgLa2CX

— Daily Mail US (@DailyMail) August 18, 2020