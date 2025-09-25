Rusia mandó 75 ratones al espacio en una cápsula de diseño soviético. Han vuelto casi todos

Hace unos días aterrizó en la estepa rusa una cápsula caída del cielo que recuerda a los albores de la carrera espacial. Era el módulo de descenso de la misión Bion-M Nº 2, lanzada un mes antes al espacio desde el cosmódromo de Baikonur. Sus tripulantes: cultivos celulares, semillas, 1.500 moscas de la fruta y 75 ratones macho, de los cuales han sobrevivido 65.

30 días de órbita polar. La nave orbitó la Tierra de polo a polo para exponer a sus pasajeros a los niveles de radiación cósmica que recibirán los tripulantes de la futura estación espacial rusa ROS. Es decir, un 33% superiores que los que experimenta la Estación Espacial Internacional.

Los ratones fueron divididos en grupos: algunos modificados genéticamente, otros tratados con un medicamento especial y un grupo de control. El objetivo era cuantificar el daño de la radiación en su organismo y probar contramedidas como fármacos o blindajes que podrían tener aplicaciones directas tanto en la órbita terrestre como en futuros viajes a la Luna y Marte.

Los nuevos cosmonautas rusos. No pasarán a la historia como la perra Laika, pero los ratones han hecho su papel. La misión ha sido un éxito y los 10 especímenes que murieron lo hicieron por causas que el director del Instituto de Problemas Biomédicos ruso, Oleg Orlov, atribuye a que eran ratones macho, agresivos y con «complejos conflictos intragrupales».

¿Es un éxito que murieran 10 ratones? Si lo comparamos con la misión anterior, lo es. En la primera Bion-M, que tuvo lugar en 2013, un fallo en los sistemas de soporte vital provocó la muerte de 29 de los 45 ratones a bordo. Que ahora el 87% de los animales haya sobrevivido, y que las muertes ocurrieran por causas naturales o de comportamiento, es una gran mejora.

Una cápsula como la de Yuri Gagarin. Eso sí, el regreso de los ratones no ha sido precisamente tranquilo. Como explica detalladamente el divulgador Daniel Marín en su blog, la nave espacial Bion-M es una cápsula esférica derivada de las Vostok, las mismas que llevaron a Yuri Gagarin al espacio. Este diseño no permite maniobras para suavizar la reentrada, así que el aterrizaje es un tanto agresivo.

Para muestra, la cápsula provocó un pequeño incendio en la estepa de Oremburgo tras impactar en el suelo. Pero la causa no fue el impacto, sino los retrocohetes de combustible sólido situados en las líneas del paracaídas. El fuego quedó controlado rápidamente.

¿Y las moscas? Como decíamos, el biosatélite también transportaba un completo laboratorio biológico con hongos, líquenes, semillas y cerca de 1.500 moscas de la fruta, parte de un experimento multigeneracional. Según la Academia de Ciencias de Rusia, las moscas que viajaron en la Bion-M Nº 2 son la séptima generación de una estirpe que se originó en la Estación Espacial Internacioinal.

Durante la misión de 30 días, nacieron la novena y décima generación. El plan es que, tras unas cuantas generaciones más en la Tierra, sus descendientes vuelvan a ser enviados a la Estación Espacial Internacional, continuando un linaje de insectos que nunca ha conocido la gravedad terrestre normal.

Ahora, los científicos tienen por delante meses de trabajo analizando los datos y las muestras biológicas recuperadas. Los 65 ratones supervivientes y sus compañeros de viaje interplanetario son una valiosa fuente de información que ayudará a hacer que los próximos viajes espaciales sean más seguros.