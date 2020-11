Ruido blanco, opción para conciliar el sueño en pandemia

La pandemia por el covid-19 es una amenaza para la salud mental en la población. La época de confinamiento ha condicionado a millones de personas a permanecer en su hogar enfrentando nuevos e importantes cambios para con su vida cotidiana.

Ante el temor de contraer el virus, se suma a ello el impacto de los cambios provocados por los esfuerzos por contener y frenar la propagación del nuevo coronavirus.

Con esta nueva y desafiante realidad de distanciamiento físico, el trabajo en casa y la falta de contacto físico con los seres queridos, es importante cuidar nuestra salud física y mental.

El miedo, la preocupación y el estrés son respuestas normales en momentos en los que nos enfrentamos a la incertidumbre, a lo desconocido, a las situaciones de cambio o crisis. Así que es normal y comprensible que la gente experimente estos sentimientos en el contexto de la pandemia.

Las medidas de higiene mental y autocuidado son importantes en todo momento, sin embargo, ahora que nos enfrentamos a una situación desconocida y amenazante deben considerarse con mayor énfasis.

INSOMNIO Y PANDEMIA

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomendó a la población a mejorar sus hábitos para dormir, ya que la emergencia sanitaria puede generar alteraciones en los hábitos de descanso, generando preocupación, ansiedad, depresión, estrés e insomnio.

El insomnio y otros trastornos del sueño han aumentado en este periodo, debido a las cuarentenas, la interrupción de rutinas, la menor posibilidad de hacer actividad física, la falta de vida social, problemas económicos, de salud o familiares.

Para mejorar esta condición, se debe cuidar la higiene del sueño por medio de acciones básicas como: actividad física, alimentación saludable, evitar el consumo de sustancias estimulantes, limitar el uso de pantallas (celulares, computadora, televisión) organizar nuestras actividades.

Pero ¿qué hacer cuando todo esto no funciona? Hoy en día existe una técnica poco conocida, utilizada para conciliar el sueño, es conocida como ruido o sonido blanco.

El ruido blanco es un sonido constante que impide que otros sonidos y ruidos destaquen por encima de el, haciendo que el cerebro se relaje.

RUIDO BLANCO, ALTERNATIVA CONTRA EL INSOMNIO EN PANDEMIA

El ruido blanco es una señal aleatoria con todas las frecuencias y estas son de la misma potencia, es un sonido constante que impide que otros invadan la percepción auditiva y que después de algunos minutos logra relajar.

¿Por qué? Porque satura el nivel de nuestro umbral auditivo. Ya que el oído es el único de los sentidos que se mantiene alerta incluso en el sueño, el ruido blanco sirve para bloquear otros sonidos.

Es un método utilizado para conciliar el sueño no solo en adultos, sino también en bebés.

Estamos rodeados de ruidos o sonidos blancos, por ejemplo, el que hacen algunos electrodomésticos como el secador de pelo, la lavadora, etc. En la naturaleza también podemos encontrarlos como el mar, la lluvia o el viento.

Al tratarse de un sonido constante, plano, sin altos ni bajos, produce un efecto tranquilizador y relajante.

¿Cuáles son las ventajas de utilizarlo?

Como hemos dicho contiene todas las frecuencias que el oído humano puede percibir, de manera que puede enmascarar la percepción auditiva y cerebral de otros sonidos.

Por esto mismo se ha comprobado que a ciertas personas el uso del ruido blanco a bajo volumen durante la noche les permite conciliar el sueño.

Se ha descubierto que tiene un efecto relajante, sobre todo en bebés.

También es empleado para manejar la sensibilidad auditiva de las personas que padecen acúfenos o tinnitus que consiste en una serie de pitidos o silbidos de bajo volumen que las personas oyen constantemente.

El ruido blanco puede mitigar esos sonidos y permite que puedan dormir.

¿Es seguro utilizarlo?

Cuantas veces no nos hemos desesperado por no poder conciliar el sueño, en esos momentos de tensión el ruido o sonido blanco se ha convertido en un gran aliado.

Actualmente podemos encontrar diferentes plataformas con este tipo de sonidos, aplicaciones para móviles, aparatos generadores de estos sonidos, etc. Sin embargo, ¿es seguro utilizarlos?

No existe evidencia científica que confirme los posibles efectos negativos, no hay ningún tipo de estudio que diga que es perjudicial, aunque es cierto que se recomienda no abusar de estos sonidos, por precaución se advierte usarlos con cautela y limitar su exposición.

Puedes utilizarlo como método de emergencia, pero no como un recurso habitual o de rutina.

La única recomendación es no utilizarlo en personas que padecen apnea del sueño.

Ante la emergencia sanitaria, el IMSS pone a tu disposición su número telefónico 8002222668, opción 4, para asesoría psiquiátrica y psicológica, brindando técnicas de relajación y psicoeducación para intervenir en momentos de crisis.

Excélsior