Robots y humanos se ponen a prueba en el primer medio maratón conjunto en Pekín

El primer medio maratón que reunió a robots humanoides y corredores humanos se celebró en la capital china el pasado sábado.

Organizado en el Área de Desarrollo Económico-Tecnológico de Pekín, el evento reunió a equipos de ingenieros y desarrolladores de una veintena de empresas, universidades e institutos que sacaron a la luz el fruto de su innovación para esta singular competencia, informan medios chinos.

Los humanoides, diseñados para imitar la biomecánica humana, presentaron una variedad de habilidades, desde la zancada hasta la gestión del equilibrio, lo que generó una gran respuesta entre el público. A los robots se les permitió someterse a operaciones de mantenimiento, como el cambio de baterías y otros procedimientos.

Paralelamente, sus rivales humanos compitieron en una pista separada de igual longitud, poco más de 21 kilómetros.

El mejor resultado entre los robots fue de 2 horas con 40 minutos. Aunque la mayoría de los rivales humanos lo superaron, marcó un hito en la exploración de las habilidades de la autonomía robótica bajo supervisión humana.

21 humanoid robots ran a half-marathon against humans in Beijing this morning

Best robot time: 2 hours, 40 minutes

Best human time: 1 hour, 2 minutes

The robots in action are a sight to behold:pic.twitter.com/z3gahWXAQi

— Morning Brew ☕️ (@MorningBrew) April 19, 2025