Robot humanoide “enloquece” y destruye parte del laboratorio donde lo construyeron

Un equipo de desarrolladores de robots de lucha en California causó revuelo al compartir imágenes impactantes de su robot humanoide fuera de control, que terminó destrozando parte del laboratorio donde fue construido.

please make this go viral so I can pay for repairs

our humanoid robot boy DeREK completely lost his mind @REKrobot pic.twitter.com/KhURTL3n2w

— CIX 🦾 (@cixliv) July 19, 2025