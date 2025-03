Un evento tecnológico en China se convirtió en un escenario de incertidumbre y temor cuando un robot con inteligencia artificial perdió el control y se dirigió de manera agresiva hacia los asistentes.

El incidente, ocurrido durante un festival, ha desatado una ola de preguntas sobre la seguridad y el desarrollo de la IA en entornos públicos.

Unitree H1: Humanoid Robot Makes Its Debut at the Spring Festival Gala 🥰

Hello everyone, let me introduce myself again. I am Unitree H1 "Fuxi".

I am now a comedian at the Spring Festival Gala, hoping to bring joy to everyone.

Let’s push boundaries every day and shape the future… pic.twitter.com/MsFuIo6BL0

— Unitree (@UnitreeRobotics) January 28, 2025