Roba un vehículo, pero lo devuelve y se disculpa al descubrir un bebé dentro

Un hombre robó un automóvil de una gasolinera en Florida, pero lo devolvió en cuestión de segundos al darse cuenta de que un bebé de 1 año estaba en el asiento trasero.

El ladrón se disculpó con la madre del pequeño, asegurando que no habría robado el vehículo si hubiera sabido que el bebé estaba adentro.

A pesar de eso, el hombre fue arrestado por la Policía y se encuentra tras las rejas sin derecho a fianza.

octubre 20, 2025 8:34 am

