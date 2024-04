Revelan videos de mujer que llevó cadáver de su tío al banco para sacar un préstamo

Érika de Souza, la mujer que se hizo viral por llevar el cadáver de su tío al banco para sacar un préstamo, vuelve a estar en boca de todos.

De acuerdo con un nuevo video del momento y testimonios de testigos, la mujer habría dicho la verdad sobre su tío.

¿El hombre estaba vivo? La policía analiza las nuevas pruebas para conocer la verdad detrás del caso en Brasil.

Nuevo video probaría que la mujer llevó vivo a su tío al banco

En Brasil, el caso de Érika de Souza y el cadáver de su tío se ha hecho viral; ahora, nuevas pruebas le dan un giro a la historia.

Resulta que, de acuerdo con el testimonio de un familiar y un nuevo video filtrado, se probaría que el hombre llegó vivo al banco por el préstamo.

Paulo Roberto Braga, el tío de Érika de Souza, aparece en el video bajándose del auto donde viajaba con la mujer y otro hombre.

En la grabación primero se observa a Érika de Souza yendo por una silla de ruedas para mover a su tío.

Con ayuda de su acompañante, la mujer pudo colocar a su tío en la silla de ruedas para trasladarlo hasta el banco.

El video no es muy claro para asegurar que no se trataba de un cadáver, si no de su tío vivo.

No obstante, sí se nota que el hombre apenas puede sostener su cabeza.

Desde el estacionamiento y cuando la mujer avanza con su tío en la silla de ruedas hacia el banco, más de una persona se detiene a mirar al hombre.

Érika de Souza no se presta a responder las dudas de la gente y continúa caminando con lo parece ser el cadáver de su tío.

¿Será que Paulo Roberto Braga estaba vivo como dijo la mujer? Un familiar del hombre ya respondió a la pregunta.

Testigo asegura que la mujer no llevó un cadáver, el hombre “estaba vivo”

Un conocido de la familia contó a un medio local que el hombre que fue llevado al banco por su sobrina para sacar un préstamo, estaba vivo.

Incluso, dijo el testigo, él los ayudó a subir al señor Paulo Roberto Braga al vehículo.

A pesar del testimonio, la autopsia al hombre concluyó que la causa de muerte fue por “aspiración del contenido del estómago e insuficiencia cardíaca”.

Además, un dato que surge de las grabaciones de seguridad es que la hora de llegada al lugar fue en torno a las 13:00 horas.

Y la mujer fue atendida con su tío más de dos horas después, alrededor de las 15:00 horas.

Por lo que las autoridades ya investigan si en este lapso de tiempo pudo haberse producido la muerte del hombre en el banco.