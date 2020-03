Revelan una patología que puede incrementar el riesgo de fallecer por Covid-19

Un equipo de investigadores del Hospital Renmin de la Universidad de Wuhan (China) llevó a cabo entre el 20 de enero y el 10 de febrero de 2020 un estudio en el que participaron 416 pacientes hospitalizados con covid-19. Los especialistas determinaron que existe una relación significativa entre los trastornos del sistema cardiovascular y la mortalidad de los pacientes infectados.

“La lesión cardíaca es una afección común entre los pacientes hospitalizados con covid-19 en Wuhan, China, y se asocia con un mayor riesgo de mortalidad hospitalaria”, escribieron los autores en el informe publicado este miércoles en la revista JAMA Cardiology.

La lesión cardíaca se define por una elevación de una proteína llamada troponina que se puede medir en la sangre. La troponina y otros biomarcadores se usaron para identificar la lesión cardíaca en ese estudio

Asimismo, los datos mostraron que 82 pacientes, que representan el 19,7 % de los participantes en el estudio, tenían lesión cardíaca, frente a los 334 (o el 80,3 %) que no la sufrían. Teniendo en cuenta esas cifras, se observó que 42 pacientes con dicha patología (un 51,2 %) fallecieron, en comparación con los 15 muertos registrados entre los enfermos que carecían de ella, un 4,5 %.

No obstante, los autores precisaron que, aunque el estudio mostró que la lesión cardíaca es una afección común entre los pacientes infectados con covid-19, no significa que el coronavirus cause directamente una lesión cardíaca. Según el informe, se necesita más evidencia para descubrir si el nuevo coronavirus daña directamente el corazón.

Entre tanto, la cifra de casos positivos de infección con el covid-19 ha superado los 500.000 en todo el mundo. Este más de medio millón de casos de contagio se registra tan solo dos semanas después de que la Organización Mundial de la Salud confirmara 118.000 casos en 114 países y declarara que la propagación del virus había alcanzado el nivel de pandemia. Actualmente, el covid-19 ya está presente en más de 170 naciones y se ha cobrado la vida de más de 25.400 personas.