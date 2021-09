Reto visual: tienes 15 segundos para encontrar las tres tostadoras sin pan

En redes ha circulado un polémico reto visual que rápidamente ha hecho que más de uno de quienes lo hayan intentado se frustren rápidamente, debido a que no logran completarlo. Se trata de una imagen con varias tostadoras y debe hallarse las tres que no cuentan con panes. A continuación te lo presentamos para ver si puedes ser de los pocos que lo logran.

Antes de empezar, hay que señalar que es un desafío de agilidad visual, por lo cual, quienes han logrado superarlo tienen un óptimo desarrollo cognitivo, gran concentración y buena estrategia de razonamiento y lógica.

¿Estás listo? Aquí vamos. Lo único que tienes que hacer es encontrar las tres tostadoras sin pan antes de 15 segundos.

(Foto: Noticieros Televisa)

Cabe señalar que este reto fue creado por Noticieros Televisa hace un año, cuando los desafíos de este tipo se popularizaron rápidamente debido a los tiempos de confinamiento por la pandemia de COVID-19. Además, aunque este tipo de juegos podrían parecer sencillos, la complejidad de ellos se encuentra en que al ser imágenes muy similares entre sí y con un espacio muy reducido entre ellas, se torna difícil localizar los diferenciados.

Ya te dimos un tiempo para buscarlos, ¿lograste encontrarlas todos?, ¿cuántas tostadoras hallaste? Ahoa sí es momento de decirte la respuesta. Mucha suerte.

Hay que recordar que la atención es un proceso cognitivo muy importante ya que gracias a él, los demás procesos pueden funcionar con mayor normalidad. La atención es una capacidad limitada, es decir, no se puede prestar atención a una gran cantidad de cosas al mismo tiempo, es importante entrenarla para poder atender a aquellas cosas que nos importan.

La atención plena es un concepto que se refiere a la capacidad de estar completamente presente, consciente de en dónde estamos sin reaccionar excesivamente o abrumarnos por lo que está pasando a nuestro alrededor.

Por ello, si lograste concluir satisfactoriamente este reto debes estar muy orgulloso, pues tienes una gran atención al detalle. Sin embargo, en caso de que no lo hayas conseguido, no es motivo para decaer, porque a continuación te decimos algunas recomendaciones para mejora tu concentración.

(Foto: Noticieros Televisa)

Cómo mejorar mi atención

Es cierto que en un mundo híper conectado y demandante de inmediatez esto puede resultar un verdadero desafío, pero la clave está en establecer pequeñas tareas en tiempos determinados en las cuales no se hará más que una cosa a la vez.

El doctor Federico Bermúdez Rattoni, investigador del Instituto de Fisiología Celular (IFC) de la UNAM, explicó para la Gaceta Unam que “el término aprendizaje es la adquisición de la información que tenemos a través de la experiencia, y la memoria es cómo podemos recuperar esa información que hemos almacenado a través de la experiencia en nuestro cerebro, evocarla o sacarla de nuestro cerebro y utilizarla para nuestros fines, ya sea de supervivencia o simplemente para recordarlo”.

Por ello, indicó que en ocasiones la buena o mala memoria de las personas que tienen una buena salud física y emocional, pueden ser causados por la falta de atención en sus actividades del día al día.

“Lo que siempre recomiendo y no hace daño es que ejerciten al cerebro, hagan lo que sea necesario para mantener activo al cerebro, no hace daño y no tiene efectos colaterales y puede mejorar mucho nuestra vida. En los estudiantes lo que tenemos que hacer es poner atención a las clases y poner atención cuando estamos estudiando, porque si no ponemos atención cuando estudiamos tampoco se nos va a pegar la información”, dijo el investigador.

Fuente: Infobae