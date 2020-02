Reencuentro tres décadas después: una joven reúne a su madre y abuelos, que no se veían por las políticas migratorias de EE.UU.

Luis Cortés Romero, un joven de 31 años, nacido en México y criado en California (EE.UU.), consiguió que su madre y sus abuelos se volvieran a ver después de tres décadas alejados por las políticas migratorias de Washington.

Cortés, un beneficiario del programa migratorio Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), luchó por más de dos años para que sus abuelos mexicanos pudieran obtener la visa para viajar a California y visitar a su madre, quien no ha podido salir de EE.UU. a raíz de su estatus migratorio.

“Sorprendí a mi madre al reunirla con sus padres después de 3 décadas sin que se vieran. Sus padres viven en México, y mi madre no puede visitarlos debido a su estado migratorio. Cuando fui a la facultad de derecho, prometí encontrar una manera de reunirlos y pude ayudarlos a obtener visas”, escribió Cortés, a través de su cuenta de Twitter.

I surprised my mom by reuniting her with her parents after 3 decades of them not seeing each other. Her parents live in MX, and my mom cannot visit bc of her imm status. When I went to law school, I vowed to figure out a way to reunite them, & was able to help them get visas. pic.twitter.com/UCaR4aLw6y

— Luis Cortes Romero (@LCortesRomero) February 11, 2020