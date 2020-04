Recibe sanción por romper cuarentena para “pasear” a sus peces

La Policía Nacional de España castigó a un hombre que sacó a pasear a sus peces durante la cuarenta en la ciudad de Logroño, violando los términos del Real Decreto 463/2020 que establece el Estado de Alarma en el país europeo.

Según informó la institución en un comunicado, el sancionado fue interceptado en la calle por varios agentes, quienes le preguntaron hacia dónde se dirigía, pero este, con una pecera y dos peces dentro sobre las manos, contestó que les estaba “dando un paseo importante”.

Viola cuarentena para sacar a “pasear” a sus peces

Y agregó que iba de casa de su hermana, de donde los recogió, y se dirigía a su hogar, por lo que probablemente el asunto de que les estaba dando un paseo no fue más que una mofa hacia los oficiales. No obstante, estos lo identificaron y castigaron según lo estipulado, prohibiéndole volver a salir si no se trataba de cuestiones esenciales.

Se trata de situaciones curiosas con las que la policía de España se ha encontrado mientras cumplen diariamente la labor de Real Decreto controlando las salidas de vehículos y peatones, quienes intentan justificar los incumplimientos de la cuarentena. Están, por ejemplo, el ciudadano que viajó a casa de un amigo a entregarle una consola, argumentando que era algo de urgencia y de primera necesidad.

Fuente: SDP Noticias