RAE pone fin a las dudas y aclara si la década termina en 2019 o 2020

Desde hace unos días usuarios de redes sociales han perdido el sueño debido a una duda general presuntamente ya aclarada por la RAE, y es cuándo termina la década actual, si en 2019 o 2020, y cuándo es el inicio de la próxima. La explicación se hizo viral en Twitter.

Y es que muchos opinan que este 2019 será el fin de una década, así que sería bueno no sólo prepararse para el cierre ciclo, mientras que otra parte opina que la década en realidad termina hasta el 2020, como en el caso de la RAE, a quien nadie le cree.

La explicación de la RAE sobre el fin de la década no tiene sentido

Esto porque también hay una multitud cree que la academia no sabe nada, por lo que duda ni ha sido resuelta ni ha detenido la discusión en Twitter. Todo lo contrario, incluso hay quienes comentan que no deberíamos guiarnos por ninguna institución, y menos aquellas que no van de la mano con el contexto sociocultural.

“Cada década de un siglo comienza en un año acabado en 1 y termina en un año acabado en 0. La próxima década comenzará el 1 de enero de 2021”

RAE.

El punto es que basada en el Diccionario Panhispánico de Dudas, la Real Academia de la Lengua (RAE) “confirmó” que la primera década del siglo XX es la que va de 1901 a 1910, mientras que la segunda corre de 1911 a 1920, y la próxima comenzará el 1 de enero de 2021. Ello a pesar de que la explicación no tiene sentido, pues es como si parte de la década de los 80 formara parte de la década de los 70….

Fuente: SDP Noticias