RAE incluye el trágico ‘cruzazulear’ a su Observatorio de Palabras

Los mexicanos hemos aplicado en muchas ocasiones el ‘verbo’ ‘cruzazulear’ para reírnos de alguna situación de tragicomedia.

Para quienes no estén familiarizados con el término les explicamos rápidamente. El equipo de futbol Cruz Azul lleva casi 23 años sin ganar un campeonato de liga, situación que de por sí les genera muchas burlas por ser uno de los llamados ‘equipos grandes’.

Pero el ‘verbo’ viene porque en varias ocasiones han tenido la oportunidad de quedarse con el trofeo de campeón y en los últimos instantes del partido, por fallas suyas, terminan perdiendo.

La más sonada y que más le dolió a los aficionados fue en el 2013 contra el América, quien en el último minuto les empató con un gol del portero. Ya después en penales, las águilas salieron campeones.

Tras esto, varias personas se han referido como ‘cruzazulear’ cuando un equipo (aunque sea de otro país) o deportista tiene todo para ganar y aún así sucede lo contrario. También lo han llevado a otras disciplinas como el basket o beis.

El verbo cruzazulear es un derivado usual en el periodismo deportivo mexicano que alude a una situación determinada por ser algo que frecuentemente sucede al equipo Cruz Azul. No hay de momento propuesta de inclusión de esta voz al diccionario académico”, define la Real Academia Española.

Cada vez más los aficionados y periodistas usan este término en tono de broma y burla, por lo que su popularidad la ha llevado a la que la RAE la incluya en su observatorio.

Cabe destacar que la presencia de una palabra en este observatorio no implica que la academia acepte su uso.

El Observatorio de palabras ofrece información sobre palabras (o acepciones de palabras) y expresiones que no aparecen en el diccionario, pero que han generado dudas: neologismo recientes, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, etc. Esta información provisional, pues no está contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada en el futuro”, explica la RAE.