‘Quizai’: el panda marrón que fue adoptado

En China el oso panda es un animal protegido debido a que esta especie se encuentra en peligro de extinción; sin embargo, en La Reserva Natural Foping, en la provincia de Shaanxi un panda al que bautizaron como Quizai, se robó la atención de todos cuando nació por el peculiar color de su pelaje: marrón.

Este panda fue encontrado en noviembre de 2009 y, de acuerdo a la especialista que lo encontró, Liang Qihui, se trataba del quinto espécimen de este color en hallarse; sin embargo, los expertos aún no concuerdan en el porqué del color tan peculiar aunque muchos apuntan a que se trata de una subespecie de los pandas.

Despite, or maybe because, of his unique color, the world's only captive brown giant panda, Qizai, is adopted! https://t.co/ocwsxiwnhX pic.twitter.com/qQnrJMQ54z

— Xinhua Culture&Travel (@XinhuaTravel) November 21, 2019