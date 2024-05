“¿Quién va a detenerme?”: Joven se viraliza al emprender negocio de camas para “lomitos” con basura electoral

Mediante la red social Tik Tok un joven se atreve a publicar la historia de como ha iniciado su emprendimiento, aprovechando lonas electorales tiradas o abandonadas, luego de que afrontara la negativa de obtener un apoyo gubernamental para poder invertir en materiales. El chico de quién se desconoce su nombre y lo único que lo reconoce es su usuario Che_p38, dio una lección de creatividad para reutilizar lonas de carácter político para convertirlas en el soporte de camas para lomitos.

En el video se muestra al chico recogiendo los materiales los cuales se encuentran tapizando una cerca, algunos ya en el suelo y sobre los que pasan por encima cientos de coches sin que nadie se detenga a recogerlos o desecharlos. la descripción dice lo siguiente:

“Solicité un apoyo del gobierno, para mi emprendimiento, pero no a todos se nos puede apoyar. Así que recogí el apoyo que tiran los candidatos que contaminan las calles, la pregunta no es quién me lo permitió, sino ¿Quién va a detenerme?”

“Llevo un año intentado construir mi propia empresa desde cero, sin herencias, sin conocimientos, solo trabajo duro y lágrimas, no estoy empezando mi negocio para hacer dinero, , lo estoy empezando para hacer una diferencia”, detalló en el video viralizado por usuarios.

El video alcanzó 8.6 millones de visualizaciones y 1.8 millones de me gusta teniendo en su totalidad comentarios positivos en los que resaltan “Así que recogí el apoyo que tiran los candidatos” como una frase fuerte, respecto a la cantidad de recursos que se utilizan en lonas de poca utilidad y que al paso del tiempo solo generan contaminación. Asimismo agradecen el apoyo del joven para apoyar a lomitos callejeros alimentándolos y dándoles un lugar para dormir.

Propaganda electoral en México: En la Ciudad alcanzará 30.000 toneladas

El proceso electoral en México dejará cerca de 30,000 toneladas de basura en la capital del país, de acuerdo con las últimas estimaciones de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano (FRRPU). La organización ecologista Greenpeace México ha exigido a los partidos políticos que revelen sus planes de reciclaje y presenten medidas claras para evitar que los contaminantes lleguen a los ecosistemas.

Durante el 18 y 19 de mayo, activistas de Greenpeace visitaron las sedes de las principales fuerzas políticas para devolver pendones y lonas recolectados de distintas áreas de Ciudad de México. La propaganda, colectada en colonias de las alcaldías Coyoacán, Tlalpan, Benito Juárez, Iztapalapa y Miguel Hidalgo, fue mayormente atribuida al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y al Partido Acción Nacional (PAN), aunque también se encontraron carteles del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD)-

La acción de Greenpeace tiene como objetivo responsabilizar a las agrupaciones políticas y a las autoridades encargadas de los procesos democráticos sobre la generación de residuos plásticos de un solo uso vinculados a la promoción de los candidatos. Promueven la búsqueda de alternativas de propaganda que no dañen el medio ambiente en elecciones futuras.

Ornela Garelli, campañista de Océanos sin Plásticos de Greenpeace México, declaró a El Reforma que “en medio de una crisis ambiental sin precedentes es inadmisible que los partidos y coaliciones inunden nuestras ciudades con propaganda electoral”. Garelli subrayó los peligros de los desechos plásticos para más de 700 especies marinas y su relación con problemas de salud pública.

El artículo 295 del Reglamento de elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE) estipula que los partidos y coaliciones deben presentar un informe sobre los materiales utilizados en la propaganda electoral una semana antes de iniciar las campañas. Este informe debe detallar los proveedores, el plan de reciclaje, el tipo de material y los certificados de calidad de la resina usada.

Jorge Carlos Negrete, presidente de la FRRPU, advirtió a finales del año pasado que los procesos de elección de 2024 dejarán una huella ambiental sin precedentes. Negrete estimó que los comicios anteriores dejaron entre 10,000 y 15,000 toneladas de residuos en Ciudad de México, cifra que se ha multiplicado debido a las elecciones internas de los partidos y los informes de gobierno.